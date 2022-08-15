Kanada'da şampiyon Simona Halep

Kadınlar teniste Kanada Açık finalinde şampiyon Rumen tenisçi Simona Halep oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kanada'da şampiyon Simona Halep
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15 Ağustos 2022 02:22
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Kanada (National Bank) Açık'ta Rumen Simona Halep şampiyon oldu.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında 30 yaşındaki raket, 2 saat 16 dakika süren final karşılaşmasında 26 yaşındaki Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 6-3, 2-6, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü National Bank Açık şampiyonluğunu kazandı.

Bu zafer eski dünya bir numarası Halep'in kariyerinin 24. WTA tekler şampiyonluğu oldu.

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