Kana Biyik: 'Iron Man ile aynı takımda oynamak isterdim'

Ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sebebiyle maçların tamamını kaçıran ve özel antrenman yaparak yeni sezona hazırlanan Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Kana Biyik; "Savaşçı bir ruhla geri döneceğim" dedi.



Kırmızı siyahlı takımın savunmadaki sigortası olan Kana Biyik ile konuştuk. Özel hayatıyla ilgili soruları da cevaplayan Kana Bıyık, Gaziantep FK'daki kontratı ile alakalıda; "Futbolda her şey olabilir" ifadelerini kullandı.



Kana Biyik'a yönelttiğimiz "Hangi film karakteri ile takım arkadaşı olmak isterdin?" sorusuna ise "Bilim kurgu filmlerini seviyorum. Iron Man (Demir Adam) ile bir takımda oynamak fena olmazdı." cevabını verdi.



İŞTE KANA BİYİK'IN ROPÖRTAJI



Şanssız bir sakatlık yaşadın ve ligin ikinci yarısında bir çok maçı kaçırdın. Önümüzdeki sezon senin için nasıl olacak. Neler söylersin?



Ligin ikinci yarısının tamamını kaçırdım ve takım arkadaşlarıma yardım edemedim. Bu benim için gerçekten zordu. Artık her şey geride kaldı. Önümüzdeki sezon yine çok zorlu olacak. Gaziantep'i olabildiğince yukarıya çıkarmak için savaşçı bir ruhla yeniden geri döneceğim.



Gaziantep FK ile kontratın 1 yıl daha var. Kariyer planlaman hakkında ne söylersin?



Gaziantep ile 1 yıllık sözleşmem daha var. Futbolda her şey olabilir. Gelen teklifleri elbette değerlendireceğim ama önceliğim Gaziantep olacak.



Müsabakalardan sonra kendi maçının tekrarını izliyormuşsun. Daha çok hangi oyuncuları takip ediyorsun?



Zaman zaman oynadığımız maçlardan sonra tekrarını izliyorum. Yanlışlarımı, hatalarımı görmeye ve bunları düzeltmeye çalışıyorum. Genel olarak maç izlemeyi de seviyorum. Bizim maç tekrarlarının yanı sıra diğer ligleri de takip ediyorum. Özellikle Sergio Ramos, Van Dijk, Thiago Silva, Marquinhos gibi en iyi savunmacıların maçlarını kaçırmıyorum.



Seyircisiz futbol sence nasıl?



Taraftar olmadan oynamak çok mutsuz edici. Umarım önümüzdeki sezondan itibaren tekrar taraftarlar tribünlere gelir ve bizleri desteklerler. Onlara çok ihtiyacımız olacak.



Kana Biyik'in bu ülkeleri, bu şehirleri mutlaka görmeliyim dediği yerler var mı?



Dubai, Los Angeles, Sdney ve Rio de Janeiro'yu ziyaret etmek istiyorum.



Hangi film karakteri ile takım arkadaşı olmak isterdin?



Iron Man (Demir Adam)



Geçmişten bir maça zaman yolculuğu biletin olsaydı hangisini tercih ederdin?



Rennes forması giydiğim 2014 yılında Guinguamp'a karşı oynadığımız ve kaybettiğimiz Fransa Kupası finalindeki maça geri gitmek ve o maçı tekrar oynamak isterim.



Yolun başında ve futbolcu olma hayali olan gençlere ve çocuklara neler söylemek istersiniz?



Çok çalışmalılar. Öncesinde ise inanmalılar. İnanmak başarmanın yarısıdır. Asla pes etmesinler.



Röportaj: Ali Budak