Kana-Bıyık: 'Bizim için önemli bir geceydi'

Gaziantep Fk oyuncusu Kana-Bıyık, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.



Kana-Bıyık açıklamasında; "Bizim için çok önemli bir maçtı bu gece. Herkes bizim hakkımızda kötü yorum yapıyordu. Uzun zamandır kazanamamızdan yana dert yananlar vardı. Bugün Gaziantep'in gücünü gösterdik." dedi.



Gaziantepli Kana-Bıyık açıklamasında; "Muhammet Demir'in attığı gol, maçın en güzel golüydü. Gol yedikten sonra hemen hızlı bir cevap verdik. Bu akşam oynadığımız gibi oynarsak herkese nasıl bir aile olduğumuzu gösteririz." dedi.



