Kana-Bıyık: "Bizim için önemli bir geceydi"

Gaziantep FK oyuncusu Kana-Bıyık, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kana-Bıyık: 'Bizim için önemli bir geceydi'
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06 Kasım 2020 22:25
Gaziantep Fk oyuncusu Kana-Bıyık, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

Kana-Bıyık açıklamasında; "Bizim için çok önemli bir maçtı bu gece. Herkes bizim hakkımızda kötü yorum yapıyordu. Uzun zamandır kazanamamızdan yana dert yananlar vardı. Bugün Gaziantep'in gücünü gösterdik." dedi.

Gaziantepli Kana-Bıyık açıklamasında; "Muhammet Demir'in attığı gol, maçın en güzel golüydü. Gol yedikten sonra hemen hızlı bir cevap verdik. Bu akşam oynadığımız gibi oynarsak herkese nasıl bir aile olduğumuzu gösteririz." dedi.



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