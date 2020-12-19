Kana-Biyik: 'Biz hep birlikte iyiyiz'

Gaziantep FK oyuncusu Kana-Biyik, takımlarının Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.



Kana-Biyik maç sonu açıklamasında; "Bugün herkese güzel bir aile olduğumuzu gösterdik. Zorlu ve büyük bir rakibe karşı oynadık. Ona göre hazırlandık. Terimizin son damlasına kadar savaştık. Herkese ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Takıma, teknik ekibe teşekkür ediyorum. Ben iyiysem, takım arkadaşlarım buna zorluyor. Biz hep beraber iyi oynuyoruz." dedi.