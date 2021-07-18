Kana Biyik'a Süper Lig'den teklifler var

Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Kana Biyik özel program eşliğinde çalışırken, transfer teklifleri de alıyor

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kana Biyik'a Süper Lig'den teklifler var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2021 15:17
Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Kana Biyik takımının Avusturya Kampı'na daha güçlü dönecek.

Ayağında bulunan problem nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan tecrübeli futbolcu Kana Biyik teknik direktör Erol Bulut'un da verdiği özel program eşliğinde sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezonda takımın savunmadaki sigortası olması gözüyle bakılan Kana Biyik'ın sağlık durumu ve performansı hakkında başarılı teknik adam Erol Bulut'ta sürekli bilgi alırken oyuncunun üçüncü etap kamp çalışmalarına katılmasının ise yüksek ihtimal olduğu bildirildi.

TEKLİFLER VAR

Gaziantep FK'nın geçtiğimiz iki sezonu üst sıralarda tamamlamasında önemli pay sahibi olan Kana Biyik'a Süper Lig'den bazı kulüplerin talip olduğu öğrenildi. Oyuncuyu yeni sezonda kadroda görmek isteyen ismi sır gibi tutulan kulüplerden birinin İstanbul ekibi olduğu ayrıca gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Haber: Ali Budak


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.