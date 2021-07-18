Kana Biyik'a Süper Lig'den teklifler var

Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Kana Biyik takımının Avusturya Kampı'na daha güçlü dönecek.



Ayağında bulunan problem nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan tecrübeli futbolcu Kana Biyik teknik direktör Erol Bulut'un da verdiği özel program eşliğinde sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



Yeni sezonda takımın savunmadaki sigortası olması gözüyle bakılan Kana Biyik'ın sağlık durumu ve performansı hakkında başarılı teknik adam Erol Bulut'ta sürekli bilgi alırken oyuncunun üçüncü etap kamp çalışmalarına katılmasının ise yüksek ihtimal olduğu bildirildi.



TEKLİFLER VAR



Gaziantep FK'nın geçtiğimiz iki sezonu üst sıralarda tamamlamasında önemli pay sahibi olan Kana Biyik'a Süper Lig'den bazı kulüplerin talip olduğu öğrenildi. Oyuncuyu yeni sezonda kadroda görmek isteyen ismi sır gibi tutulan kulüplerden birinin İstanbul ekibi olduğu ayrıca gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Haber: Ali Budak



