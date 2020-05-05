Kan Kardeşler nerede çekildi, oyuncuları

Kan Kardeşler Filminin Çekimleri Nerede Yapıldı?

İLGİLİ VİDEO

Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı 2017 yapımı komedi türündeki Kan Kardeşler filminin konusu internette araştırılıyor. İşte Kan Kardeşler filminin konusu ve oyuncuları…Tarık ve Vedat aynı evi paylaşıp aynı tostçu dükkanını çalıştıran iki eski arkadaştır. Vedat bencil, kendi menfaatinden gayrısını umursamayan, kısa yoldan köşe dönme hayalleri kuran biridir. Tarık ise daima kurallara uyan, iyi kalpli, cömert, yardımsever bir gençtir. İki arkadaş bir gece denizde boğulmakta olan bir adamı kurtarırlar. Adam oteller zinciri olan tanınmış iş adamı Ekrem'dir. Ekrem kendisini ölümden kurtaran bu iki genci bir hafta sonraki düğününe çağırır, nikah şahidi olmalarını ister. Vedat ve Tarık'ı da düğüne kadar otelinde ağırlamayı teklif eder. İki arkadaş otele yerleşirler. Ancak Vedat'ın gizli bir ajandası vardır. Vedat'ın başı mahallenin lokal mafyası Denyo Faruk'la beladadır. Faruk Vedat'ın Ekrem'in otelinde kalacağını öğrenince ona Ekrem'in sahip olduğu dillere destan Toros Elması'nı çalma görevi verir. Vedat elması getirirse Faruk Vedat'ın borcunu silecektir. Düğün hazırlıkları sürerken Vedat da Tarık'a hissettirmeden elması çalmanın yollarını aramaktadır. Denyo Faruk da mazbut görünen ama patlamaya hazır bir bomba olan kız kardeşi İffet'le otele müşteri olarak gelmiş ve Vedat'ı yakın markaja almıştır. (Sözcü)Filmin çekimleri için ülkemizin en büyük ili olan İstanbul set yeri olarak belirlendi. Medyanoz'a göre; Bu şehirde birden fazla ilçe içerisinde çekimleri tamamlanan Kan Kardeşler filmi için Anadolu yakasında yer alan Şile, Tuzla ve Ümraniye bölgelerinde özel alanlar tercih edildi. Buna ek olarak Avrupa yakasının ziyaret çeken semtlerinden Eminönü de çekim yeri olarak kullanıldı. Yapımdaki otel sahneleri de izleyenlerin beğenisini kazandı. Bu sahnelerin çekimleri de Nashira Resort Hotel'de yapıldı. Bu otel Antalya, Manavgat, Sorgun, Titreyengöl yöresinde yer alıyor.Ümit ErdimVolkan DemirokŞener SavaşBengi İdil UrasOrçun İynemli