Kamu Spor Oyunları'nın finalleri başladı

Kamu Spor Oyunları'nın final müsabakaları Ankara'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kamu Spor Oyunları'nın finalleri başladı
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02 Kasım 2023 15:43
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları"nın finalleri Ankara'da başladı.

Voleybol, 3x3 basketbol ve masa tenisinde 24 ilden 28 takım ve 220 kamu personelinin katıldığı finaller, dört farklı salonda gerçekleştiriliyor.

Voleybol müsabakaları Batıkent ve Batıkent Refika Aksoy İlkokulu, basketbol maçları Altındağ, masa tenisi karşılaşmaları ise Mamak spor salonlarında oynanıyor.

Türkiye genelindeki elemelerde toplam 10 bin 601 kamu çalışanının katılım gösterdiği organizasyonun finalleri 5 Kasım Pazar günü yapılacak.

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