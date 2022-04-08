Kamu Güçlüler Platformu'ndan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Birçok farklı kurumdan üst düzey bürokratların bir araya gelerek kurduğu Kamu Güçlüler Platformu, MKE Ankaragücü'ne ziyerette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kamu Güçlüler Platformu'ndan MKE Ankaragücü'ne ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2022 21:14
Ankaragücü taraftarı olan ve birçok farklı kurumdan üst düzey bürokratların bir araya gelerek kurduğu Kamu Güçlüler Platformu, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri Hakan Saral, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Şahin'in çalışmaları sonucunda kurulan platformun ilk ziyareti kulüp başkanı Faruk Koca'ya gerçekleştirdiği belirtildi.

Platformun ziyaretinden Faruk Koca'nın yanı sıra başkan yardımcısı Hakan Bilgin ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Faruk Koca'nın, platform üyelerine Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolundaki takım ile gelecek planları hakkında bilgi verdiği, platforma da her türlü desteği vereceklerini vurguladığı ifade edildi.

Platform temsilcilerinin de faaliyetleri hakkında Koca'ya bilgi verdiği ve MKE Ankaragücü'yle ilgili projelerden bahsettikleri kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.