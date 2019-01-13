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Kampın en iyileri Yusuf ve Ekuban

Trabzonspor'da Antalya kampının en beğenilen isimleri Yusuf ve Ekuban oldu.

Kaynak: Sabah
Kampın en iyileri Yusuf ve Ekuban
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13 Ocak 2019 11:47
Trabzonspor'un 10 günlük Antalya kampında performanslarıyla ön plana çıkan isimler Caleb Ekuban ve Yusuf Yazıcı oldu.

Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen teknik heyetin gözüne girmeyi başaran diğer isimlerdi. Luis İbanez ve dolandırıcılık şoku yaşayan Hugo Rodallega ise beklentilerin çok uzağında kaldılar.

Antalya'daki son idmanını dün sabah yapıp, Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncular, bugünü izinli olarak geçirecek ve yarından itibaren Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarına yeniden başlayacak.

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