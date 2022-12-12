Kampa Trezeguet damga vurdu!

Nwakaeme'nin yerine transfer edildikten sonra ilk etapta adaptasyon sorunu yaşayan ancak hiçbir zaman pes etmeyen Trezeguet, Süper Lig'de ve Avrupa'da çıktığı 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performans göstermişti.Mısırlı sol kanat, Antalya kampında bir kez daha kalitesini sergiledi. 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan 28 yaşındaki futbolcu, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış aldı.Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hücum silahı olan Trezeguet, Visca'nın dönüşüyle birlikte rahatlamış gözüküyor. Daha geniş alanlar bulan ve ikinci forvet gibi sık sık ceza sahasında topla buluşan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor.Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Naci Ünüvar ve Siopis, kampın dikkat çeken diğer isimleri oldu. Özellikle Ömür, orta sahaya geçtikten sonra kendini buldu. Bartra'nın yokluğunda forma şansını iyi değerlendiren Hüseyin, '11 için hazırım' mesajı verirken, Naci ile Siopis de hırslı görüntüsüyle farkını gösterdi.