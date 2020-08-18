Kampa giren Gaziantep FK ilk antrenmanını yaptı

Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da kampa giren Gaziantep FK, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Haber; AA
Kampa giren Gaziantep FK ilk antrenmanını yaptı
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18 Ağustos 2020 14:28
Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da kampa giren Gaziantep FK, ilk antrenmanını yaptı.

Bolu'daki kamp programında değişikliğe giderek Afyonkarahisar'da antrenman yapma kararı alan Gaziantep FK, Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Marius Sumudica gözetiminde yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri Çağlar Şahin Akbaba, Bosna-Hersekli futbolcu Zvonimir Kozulj ve Cenk Enver Şahin de yer aldı.

Antrenmanda, ısınma hareketleri, teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

İdman yapılan düz koşunun ardından sona erdi.

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