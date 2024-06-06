Kamory Doumbia listeye girdi!

Trabzonspor'un listesinde Fransız ekibi Reims'in genç yeteneği Kamory Doumbia da var.
Trabzonspor'un scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen 21 yaşındaki Malili oyuncu, geçtiğimiz sezon Brest'te kiralık olarak forma giydiği dönemde 25 lig maçında 6 gol ve 5 asistle ön plana çıkmıştı.
10 numarada oynayan oyuncu için Reims'in 4,5 milyon Euro'luk bir bonservis istediği ifade ediliyor. Fransız ekibinin bu teklifi değerlendirdiği öğrenildi.
Ayrıca, Trabzonspor'un genç yeteneğe 3 yıllık bir sözleşme önerdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Trabzonspor'un scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen 21 yaşındaki Malili oyuncu, geçtiğimiz sezon Brest'te kiralık olarak forma giydiği dönemde 25 lig maçında 6 gol ve 5 asistle ön plana çıkmıştı.
10 numarada oynayan oyuncu için Reims'in 4,5 milyon Euro'luk bir bonservis istediği ifade ediliyor. Fransız ekibinin bu teklifi değerlendirdiği öğrenildi.
Ayrıca, Trabzonspor'un genç yeteneğe 3 yıllık bir sözleşme önerdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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