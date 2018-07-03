Kaminski Trabzonspor için hazır

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Cuma gününe kadar stoper transferini sonuçlandıracağız" açıklamasından sonra bu hafta ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.Geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun görüşme halinde olunan Bakary Kone (30-Burkino Faso) için Malaga'dan, Ermin Bicakcic (28-Bosna Hersek) için ise hem oyuncunun kendisinden hem de Hoffenheim'dan haber bekleniyor. Kone'yi ikna eden bordomavililer, Malaga'dan oyuncuyu kiralık almak isterken, Bicakcic ise kendisine birçok teklifin geldiğini ve bunları değerlendirmek için süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.BU arada bordo-mavili takımın alternatif stoperleri arasında Stuttgart forması giyen 26 yaşındaki Marcin Kaminski yer alıyor. Polonyalı oyuncunun Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenilirken, kulübünün de makul bir teklif karşılığında futbolcuyu bırakabileceği öğrenildi. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kaminski için girişimler devam ediyor. Öte yandan bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Meksikalı stoper Diego Reyes'in ilk görüşmede yıllık 1 milyon 750 bin euro talep etmesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin iyice düştüğü belirtildi..