MENAJERİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, adı Galatasaray ile anılan Kamil Glik için flaş transfer açıklamaları yaptı."Kamil Glik'in takımımızdan ayrılacağına inanmıyorum." diyerek sözlerine başlayan Jardim, "Geçen sezon onun da mutlu olduğu şartlarla kontratını yeniledik. Ailesiyle birlikte Monaco'da yaşamaktan ötürü çok mutlu. Ayrıca, her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor." ifadelerini kullandı."Yeni sezon planlamalarında Kamil Glik'in kritik bir rolü var." diyen Portekizli teknik adam, "Şu an bir sakatlığı var. Çok sert ve karakterli bir oyuncu. 19-20 Temmuz'da takımla birlikte antrenmanlara katılacak. Onu tanıyorum ve konuşmalarımızda gelecek sezon ne kadar iyi performans gösterebileceği üzerine konuştuk. Ayrılmasını beklemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.Kadro takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper adaylarından Kamil Glik konusunda flaş bir gelişme yaşandı.30 yaşındaki Polonyalı stoperin menajeri Jaroslaw Kolakowski, Sarı-Kırmızılı kulübün ilgisi hakkında çok önemli açıklamalara imza attı.Geçtiğimiz günlerde Monaco'dan ayrılma talebiyle gündeme gelen Glik için çok sayıda transfer teklifi aldıklarını belirten Kolakowski, "Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'a ait. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme var diyemem. Gelecek günlerde Glik'in transferinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.