Kamerun, Vincent Aboubakar ile başladı!

Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Kamerun, Vincent Aboubakar'ın golleriyle Burkina Faso'yu devirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kamerun, Vincent Aboubakar ile başladı!
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09 Ocak 2022 21:00
Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Kamerun ile Burkina Faso karşı karşıya geldi. Kamerun, Burkina Faso karşısında geriye düştü ama maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Burkina Faso'nun golünü 24. dakikada Gustavo Fabrice Sangare kaydetti. Kamerun'un gollerini 40 ve 45. dakikada penaltı vuruşlarından Vincent Aboubakar kaydetti.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, attığı gollerle Kamerun'a kritik bir 3 puan getirdi. Burkina Faso ise turnuvaya mağlubiyetle başladı.


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