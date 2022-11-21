Kamerun ve Sırbistan ilk galibiyet için sahada

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, 28 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.



Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetecek.



Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.



İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak.



