Kamerun ve Sırbistan ilk galibiyet için sahada

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ikinci maçları başlarken Kamerun ve Sırbistan kozlarını paylaşacak.

Kamerun ve Sırbistan ilk galibiyet için sahada
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, 28 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetecek.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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