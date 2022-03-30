Kamerun mucize galibiyetle Dünya Kupası'nda

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Cezayir, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Kamerun'u konuk etti.



Mustapha Tchaker Stadı'nda oynanan maçı Kamerun, uzatmaların son saniyelerinde bulduğu golle 2-1 kazandı ve 2022 Katar bileti alan taraf oldu.



Karşılaşmada Kamerun 22. dakikada Choupo-Moting'in golüyle 90 dakikayı önde tamamladı ve maçı uzatmaya taşıdı. 118. dakikada Beşiktaşlı Ghezzal'ın asistinde Touba maça eşitliği getirerek Cezayir'i Katar'a yaklaştıran isim oldu. Mücadelede 120+4'e geçildiğinde Toko Ekambi'nin golü Kamerun'u Katar'a taşırken Cezayir ise uzun yıllar unutulmayacak bir hüsran yaşamış oldu.



Mücadelede Beşiktaşlı Rachid Ghezzal maçın son 11 dakikasında forma giyerken yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Öte yandan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar 102. dakikada oyuna dahil olurken eski Fenerbahçeli Islam Slimani de 120+2'de oyundan çıktı.



İlk maçlarda ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Senegal-Mısır: 1-0 (0-1) - (Penaltılarla, Senegal 3-1 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)



Nijerya-Gana: 1-1 (0-0) - (Gana, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)



Cezayir-Kamerun: 1-2 (1-0) - (Kamerun, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)



Fas-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 4-1 (1-1) - (Fas, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)



Tunus-Mali: 0-0 (1-0) - (Tunus, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)





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