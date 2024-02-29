Kamerun Milli Takımı'nda Rigobert Song dönemi sona erdi

Kamerun Milli Takımı'nda teknik direktör Rigobert Song dönemi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kamerun Milli Takımı'nda Rigobert Song dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Şubat 2024 13:02
Kamerun Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Rigobert Song ile yollarını ayırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ve ekibinin 28 Şubat'ta sona eren sözleşmelerinin yenilenmeyeceği kaydedildi.

Federasyon Başkanı Samuel Eto'o, Fransız televizyonuna verdiği demeçte, "Bu takıma çok şey kattı. Hedeflerimize ulaşamadık. Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Kamerun'un başına 2022 Mart'ında geçen Song, çıktığı 23 maçtan 6 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyetle ayrıldı.

Aktif kariyerinin altın çağında İngiltere Premier Lig kulüpleri Liverpool ve West Ham United'da oynayan Song, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery