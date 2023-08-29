Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim

Afrika Kupası Elemeleri'nde Burundi ile karşılaşacak Kamerun Milli Takımı'nın aday kadrosunda 4 isim yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim
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29 Ağustos 2023 16:33
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 16:43
Afrika Kupası Elemeleri'nde Burundi ile karşı karşıya gelecek olan Kamerun Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. 

Açıklanan kadroda Süper Lig'de top koşturan 4 oyuncu yer aldı. Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar, Kayserispor'dan Olivier Kemen, Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve Sivasspor'dan Clinton N'Jie aday kadroda yer almayı bildi.

Kamerun - Burundi maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

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