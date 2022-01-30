Kamerun'dan sonra 2. yarı finalist Burkina Faso

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Finali'nde Burkina Faso, Tunus'u 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kamerun'dan sonra 2. yarı finalist Burkina Faso
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30 Ocak 2022 01:22
2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Burkina Faso, yarı finale çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Burkina Faso ile Tunus, Garoua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda karşılaştı.

Burkina Faso, 45+3. dakikada Dango Ouattara'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak son 4 takım arasına kaldı. Ouattara, 83. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuvada 2013'te final oynama başarısı gösteren Burkina Faso, yarınki Senegal-Ekvator Ginesi maçının galibiyle 3 Şubat'ta oynanacak yarı finalde karşılaşacak.

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