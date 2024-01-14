Kamerun'dan Aboubakar için açıklama!

Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kamerun'dan Aboubakar için açıklama!
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14 Ocak 2024 17:27
Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, Afrika Uluslar Kupası'nda Gine ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Song, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın turnuvayı kaçıracağı iddiasına tepki gösterirken, "Aboubakar'ı siz benden daha iyi biliyorsunuz! Bu utanç verici çünkü o hala takımın önemli bir oyuncusu, yaptıklarıyla bunu gösteren bir kaptan. Görüşüne göre o da takımın bir parçası. Sakatlığı nedeniyle bu maçta belki oynayamayacak belki de oynayacak ama o takımın bir parçası." sözlerini sarf etti.

Kamerun Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlık yaşayan Aboubakar'ın, Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabileceği iddia edilmişti. Kamerun, daha sonra 31 yaşındaki futbolcunun sol uyluğunda 1. derece yırtık tespit edildiğini ve kısa sürede takıma döneceğini açıklamıştı.

Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk maçında pazartesi günü Gine ile karşı karşıya gelecek.

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