Kamada ve Ward-Prowse, Galatasaray'ın elini yaktı

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen Daichi Kamada ve James Ward-Prowse isimleri yüksek maliyetleri ile dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Kamada ve Ward-Prowse, Galatasaray'ın elini yaktı
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30 Temmuz 2023 11:32
Galatasaray'da orta sahaya takviye adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ada basını, Galatasaray için flaş bir ismi yazdı.

İNGİLİZLER YÜKSEKTEN UÇTU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yıldızı James Ward-Prowse ile Sarı-Kırmızılı ekibin ilgilendiği öne sürüldü.

38 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan İngiliz futbolcu için şartların sorulduğu belirtildi. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun transferinin, mevcut şartlar altında gerçekleşmesi pek mümkün gözükmüyor. Prowse, altyapısından yetiştiği Southampton'dan daha önce hiç ayrılmadı.

KAMADA EL YAKIYOR

Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Daichi Kamada, son olarak Lazio ile masaya oturdu. Ancak Japon orta saha oyuncusu, İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmeden de istediği sonucu alamadı.

26 yaşındaki futbolcu ve menajerinin yüksek ücretler talep etmesi, anlaşmaları zora sokuyor. Kamada'nın da bu sebepten dolayı Galatasaray ile anlaşamadığı öğrenildi.



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