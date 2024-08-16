Kalvin Phillips'in yeni takımı belli oldu!

Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich Town, Manchester City'den Kalvin Phillips'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Kalvin Phillips'in yeni takımı belli oldu!
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16 Ağustos 2024 16:27
Adı Süper Lig devleriyle de anılan Kalvin Phillips'in yeni takımı belli oldu.

Premier Lig'in yeni takımı Ipswich Town, Manchester City'den İngiliz oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

28 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezonu da West Ham'da kiralık olarak geçirdi. Kalvin Phillips'in Manchester City ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

İngiliz devinde şu ana dek 31 maça çıkan Kalvin, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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