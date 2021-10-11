Kalp Yarası 15. bölüm ATV izle tek parça (YENİ BÖLÜM) 11 Ekim Pazartesi

KALP YARASI YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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Kalp Yarası atv'de yayınlanıyor ve yeni bölümde son bölümde olduğu gibi yaşanan olaylar merakla bekleniyor. Vatandaşlar ilgiyle takip ettikleri Kalp Yarası 15. bölümde dizinin en can alıcı sahnelerini merak ederek canlı yayın saatini beklemeye koyuldu. atv'nin sevilen dizisi, muhteşem bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Baha'nın ölümü herkesi şoke ederken cinayet Ayşe'nin üstüne kaldı. Ayşe cinayet işlemediği konusunda Ferit'i ikna etmeye çalışırken başlarda bunda pek başarılı olamadı.Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir? Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar.Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür. Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar.Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.