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Kalp krizi geçiren Ramazan Gündür hayatını kaybetti

Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta teknik direktörün kalp masajıyla hayata döndürülen amatör futbolcu Ramazan Gündür, tedavi gördüğü hastanede öldü

Kaynak: AA
Kalp krizi geçiren Ramazan Gündür hayatını kaybetti
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02 Mart 2018 23:45
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta amatör futbol maçında kalp krizi geçiren 38 yaşındaki sporcu, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

1. Amatör Küme C Grubu'nda Salihli Gücü ile oynadıkları müsabakanın 60. dakikasında oyundan alındıktan sonra kulübede kalp krizi geçiren Yeşilyurtsporlu futbolcu Ramazan Gündür, Salihli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Gündür'ün cenazesi, Alaşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta Yeşilyurtspor ile Salihli Gücü arasındaki müsabakanın 60. dakikasında oyundan alınan Gündür, yedek kulübesinin bulunduğu alanda fenalaşmış ve kalbi durmuştu. 

Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz'in kalp masajıyla hayata döndürülen Gündür, hastanede tedavi altına alınmıştı.

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