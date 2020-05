Kalp Atışı dizisi nerede çekildi, oyuncuları

Kalp Atışı dizisi oyuncuları ve Kalp Atışı dizisi nerede çekilde bilgileri ile birlikte merak edilenler oluyor. 2017'de çekilen Kalp Atışı Dizisi Marmaris ve İstanbul'da çekildi. Başrollerde Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın bulunduğu dizi bir hastane ve doktor hikâyesi olmasına rağmen aşk temasıyla izleyicileri etkiliyor. Güçlü kadrosuyla ön plana çıkan dizide başrol oyuncularına Hakan Gerçek, Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Fatih Dönmez, Vedat erincin, Başay Okay, Burcu Türünz ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Marmaris'te başlanan dizi çekimlerine İstanbul'da devam ediliyor.Dizi karakterlerinin ilk karşılaştıkları yer olan şirin Ege kasabası rolünü Marmaris üstleniyor. Ali Asaf'ın öğretmenlik yaptığı lise çekimleri şehir merkezinde yer alan Akyazı Lisesi'nde yapılıyor. Ali Asaf ve Eylül'ün kasaba hastanesinde doktor olarak karşılaştıkları sahne, Ahu Hastanesi'nde çekiliyor. Marmaris'te yaklaşık 20 gün süren çekimlerde Marmaris Belediyesi'ne ait bisiklet yolları da konu oluyor.Dizi setinin İstanbul'a taşınmasıyla birlikte, hastane çekimleri İstinye Liv Hospital'da yapılıyor. Dizide Heart Beat Hospital olarak bilinen hastane çekimleri için hasta yoğunlunun az olduğu gece saatleri ve hafta sonları kullanılıyor. Hastane dışı çekimler ise İstanbul'un çeşitli semtlerinde devam ediyor.Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Kalp Atışı dizisinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'e; Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor. Kore dizisi "Doctors" tan uyarlanan Kalp Atışı dizisinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yapıyor. Senaryoda ise Makbule Kosif, Eda Tezcan, Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel ve Melis Veziroğlu Yılmaz gibi güçlü isimler yer alıyor.Yakışıklı, karizmatik. Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası. Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam. Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor. Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.Pelesenk lafı; "Kim bilir " 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1.88 boyunda, 85 kilo ve yay burcudur. Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret – Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosunda birçok oyunda rol aldı ve Türkiye turnelerine çıktı."Defnenin Bir Mevsimi" sinema filmi ve TRT Televizyon filmleri projesi kapsamında "Makas" adlı filmde başrol oyuncusu olarak çalıştı. "Defnenin Bir Mevsimi" birçok festivalde ödülle taçlandırıldı ve son olarak 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği'nde En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Show TV'de yayınlanan "Her şey Yolunda Merkez" dizisinde "Cem Karabey" karakterini canlandırdı. "Gurbette Aşk" dizisinde başrol oyuncusu oldu. "Kocamın Ailesi" adlı dizide oynadığı başrol '' Tarık '' karakteriyle çok sevildi. "Seviyor Sevmiyor" adlı dizide canlandırdığı "Yiğit Balcı" karakteriyle başarısını kenetledi ve 2016 yılında Güney Kore'nin en prestijli ödülü olan APAN ( Asia Pasific Actors Network ) Drama Ödül töreninde Asya Pasifik özel ödülünün sahibi oldu.Şan eğitimi alıyor. Düz yazı, şiir ve güfte çalışmaları yapıyor, Disiplinli yaşamayı tercih eden genç oyuncu, düzenli spor yapıyor ve sağlıklı besleniyor. Türkiye'yi ve Dünya'yı gezmekten, farklı kültürleri tanımaktan zevk alıp, bu şekilde ruhsal olarak beslenmeyi seviyor.Beyin Cerrahı İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek'te, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri'nden ödülle döndü. Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa 'Kuzey Güney' dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen 'Katil Joe' oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında 'Kara Para Aşk', ardından da 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.Zeki Demirkubuz imzalı 'Bulantı', sonrasında Savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan 'Toz Pelin Esmer'in son filmi 'İşe Yarar Bir Şey' ile beyazperdede adından söz ettiren Karayel, Show TV'nin yeni dizisi 'Kalp Atışı'nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandıracak.Hastanenin başarılı beyin cerrahı. Alanında Ali Asaf'ın en dişli rakibi. Yenilgiye asla tahammülü yok.Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter. Eylül'ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor. İlgilendiği kadının Ali Asaf'a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor. Ali Burak Ceylan 26 Mayıs 1991 yılında İstanbulda doğdu.Ali Burak Ceylan 1.78 boyunda kumral mavi gözlü ve ikizler burcudur.Küçükken akıllı ama bir okadarda yaramaz muzur bir çoçuktu.Sporun birçok braşını deneyimleyen Ali Burak Ceylan 14- 16 yaşında Demir sporda Başarılı bir güreşçiydi.geçirdiği rahatsızlık yüzünden Güreşi bıkratı ve hemena ardından binicilik sporuna başladı.Üniversiteyide atlar üzerine okumayı tercih etti ve KAÜ Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünü bitirdi.Uzun yıllar dır at biniyor. Ve süreç içerisinde bir çok bedensel ve zihinsel engelli vatandaşamızın atla terapi ve reabilitasyon hizmetinde bulundu.Ali Burak Ceylan ın bir abisi ve ablası var.Boş vakitlerinde abisinin salaş ve sade dizayn edilmiş restaurantını işletmek en büyük keyifleri arasında.Spor yapmak,kitap okumak ve farklı kişiler tanımak Ali Burağın 3 kuralı.Gelecekte yaşlılılar ve yetim çoçuklar için diğerlerinden çok daha farklı merkezler açmak ve Kendisi içinde ,içinde atları olan bir çiftlik evi yapmak en büyük hayalleri.Farklı bir ülkede bir süre yaşamakta planları arasında.Ali Burak Ceylan, Show TV nin yeni dizisi Kal Atışı nda , Hastanenin başaralı beyin cerrahı Oğuz Dağçakrak karakterine can verecek.Eylül'le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri Hocası Ali Asaf'a hayran.Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız. Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri. Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş. Eylül'ün varlığından şikayetçi.Ege Kökenli 20 mart 1993 Kırklareli'de doğdu. 1.68 boyunda olan Ege Kökenli, yeşil gözlü, balık burcu. 4 yaşında anasınıfında tiyatro ile tanışan oyuncu, çocukluk yıllarını Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları ile geçirdi. Lise için İstanbul'a geldi, lise eğitimini Fransızca gören Ege Kökenli; 5 sene boyunca fransızca tiyatro ekibinde aktif olarak çalıştı. Üniversite de uluslararası ilişkiler bölümünü kazandı ancak 2 sene okuduktan sonra içinden gelen sese geri dönerek yeniden sınava girip konservatuvar sınavlarına girdi. Şuan Haliç Üniversitesi'nde konservatuar eğitimi almaya devam ediyor. Dizi hayatına 8 yaşında Çetin Tekindor'un küçük kızı rolü ile başladı, o günden beri de severek devam ediyor. Öğretmen Kemal, Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Asla Vazgeçmem bugüne kadar yer aldığı yapımlar. Hayvanları çok seven Ege, 2 kedi sahibi ve mahallenin kedilerini de asla yalnız bırakmıyor. Yazmayı, okumayı, ama en çok da dinlemeyi seviyor. Dünyayı gezmek, yeni insanlar ve coğrafyalar keşfetmek en büyük hayali.Kalp Atışı / Doktor Sinan Tunç (Hakan Gerçek)Bahar'ın doktor babası Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri Baba oğul hastanenin hissedarlarından.Ziyanur'un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar.İstanbul'a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş.Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri.Öfke kontrolü yapamıyor.