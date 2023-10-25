29 Ekim

Kallström'den Garnacho'ya: "Ne iğrenç bir adam"

Kopenhag'ın kazandığı penaltı öncesi beyaz noktayı kramponlarıyla ezen Garancho için İsveçli eski futbolcu Kim Kallström, sert bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kallström'den Garnacho'ya: 'Ne iğrenç bir adam'
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25 Ekim 2023 19:36
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri Manchester United ile Kopenhag'ın karşı karşıya geldiği maçın son anlarında ilginç anlar yaşandı.

Manchester United, 90+5. dakikadaya 1-0 önde girerken Kopenhag son bölümde penaltı kazandı. Penaltı öncesi oyuncular hakemin etrafına toplanırken, MANUlu oyuncu Alejandro Garnacho, beyaz noktayı kramponlarıyla bozdu.

Topun başına geçen Larsson, kaleci Onana'yı geçemedi ve Manchester United maçı 1-0 kazandı.

İsveçli eski futbolcu Kim Kallström, Kopenhag'ın kazandığı penaltı öncesi beyaz noktayı kramponlarıyla ezen Alejandro Garnacho'ya, "Ne kadar iğrenç bir adam. Bu çok çocukça." ifadelerini kullandı.


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