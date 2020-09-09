Fenerbahçe'den Kalinic iddialarına yanıt

"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır.

Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek "Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi" diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz."