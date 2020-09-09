Fenerbahçe'den Kalinic iddialarına yanıt

Fenerbahçe,Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Nikola Kalinic konusunda açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den Kalinic iddialarına yanıt
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08 Eylül 2020 23:25
Fenerbahçe, 32 yaşındaki Hırvat golcü Nikola Kalinic'e teklif yaptıklarına ilişkin iddialara üzerine açıklama yyaınladı

Sarı laciverli kulüpten yapılan açıklamada iddia edildiği Kalinic'e teklif yapıldığı ve Başkan Ali Koç'un transferle bizzat ilgilendiğine ilişkin detayların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır. 

Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek "Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi" diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. 

Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz."



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