Kalinic'e en iyi teklif Fenerbahçe'den!

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikola Kalinic'e en cazip teklifi sunan kulüp oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Kalinic'e en iyi teklif Fenerbahçe'den!
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17 Ağustos 2020 18:15
Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'in gözden çıkardığı ve yıllarını ayırmak istediği Hırvat santrfor Nikola Kalinic ile ilgilendiği öne sürüldü.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Nikola Kalinic'e yeni sezon planlamasında yer almadığı ve kendisine kulüp bulması gerektiğini söyledi. Yeni kulüp arayışlarıan başlayan Nikola Kalinic'e ilk teklifin Fenerbahçe'den geldiği bilgisi verildi.

Fenerbahçe, Kalinci'e ilgisini artırırken, gelen teklifler içerisinde şu ana kadar en cazip teklifi de sunduğu kaydedildi.

15 MAÇTA 5 GOLE İMZA ATTI

Hırvat santrfor bu sezon Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.

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