Kalinic ile Vesely yeniden buluşuyor

Geçtiğimiz sezon hem Turkish Airlines EuroLeague'de hem de İspanya'da beklentilerin altında kalan Barcelona, kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.



AS'ta yer alan ve çeşitli kaynaklardan derlenen habere göre Nikola Kalinic, Barcelona'nın bir sonraki büyük transferi olabilir. İddialara göre oyuncu ile takım arasında anlaşma sağlandı.



400 BİN EURO



Ancak Barcelona'nın tecrübeli basketbolcuyu kadrosuna katması için kasasından bir miktar para çıkarması gerekecek. Katalan ekibinin transfer için, oyuncunun İspanyadaki haklarını elinde bulunduran Valencia'ya 100 bin Euro, formasını giydiği Kızılyıldız'a ise sözleşmesindeki çıkış maddesi için 100 bin Euro ödeme yapması gerekiyor.



JAN VESELY İLE BULUŞABİLİRLER



Ülkemizde daha önce Fenerbahçe forması giyen ve aynı zamanda Sarı-Lacivertli ekibin EuroLeague şampiyonluğunda kadronun önemli isimleri arasında yer alan Kalinic, Barcelona'da eski takım arkadaşı Jan Vesely ile buluşabilir. Fenerbahçe'den ayrılan Vesely'nin de Barcelona'ya imza atacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.



Kalinic geçtiğimiz sezon Kızılyıldız ile EuroLeague'de 12.6 sayı, 3.9 ribaund ve 3.4 sayı ortalamaları ile mücadele etmişti.





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