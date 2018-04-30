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Kalinic: ''Hedefimiz Belgrad'da şampiyonluk''

Fenerbahçe Doğuş forması giyen Nikola Kalinic, Euroleague Final Four'undaki hedeflerini anlattı.

Kaynak: AA
Kalinic: ''Hedefimiz Belgrad'da şampiyonluk''
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30 Nisan 2018 13:35
Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, hedeflerinin ikinci kez THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe dergisinin mayıs sayısında yer alan röportajda Kalinic, sezon başından itibaren hedeflerinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Dörtlü Final'e kalmak olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Dörtlü Final'de başarılı olmak istiyoruz. Sadece iki maçımız kaldı, umarım tekrar başarırız. Hedefimiz ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğu. Dörtlü Final'in ülkemde olması ve Belgrad'da basketbolun çok sevilmesi sebebiyle ayrıca çok güzel bir ortam olacağına inanıyorum."

Sezon başında ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve şu an hazır olduğunu kaydeden 26 yaşındaki basketbolcu, "Sezon başında uzun bir sakatlık süreci yaşadım. Özel tedavi ve terapilerle çok sıkı çalıştım. Şu an çok iyiyim. Sezonun en önemli bölümü başladı ve hazırım." ifadelerini kullandı.

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