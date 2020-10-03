Kalinic biterse özel uçakla gelecek

Aboubakar sonrası hücuma bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş'ta Nikola Kalinic bekleniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; asroma.com/
Kalinic biterse özel uçakla gelecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2020 12:56
Forvet transferinde; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis ve Oumar Niasse gibi isimlerle temas kuran ancak istediği sonucu alamayan Kara Kartal, son olarak Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'in üzerine yoğunlaştı. 32 yaşındaki golcüyle maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun kulübüyle kalan 1 yıllık kontratını feshetmesini bekliyor.

Menaceri aracılığıyla bu konudaki temaslarını sürdüren tecrübeli futbolcu, gelişmeleri ülkesi Hırvatistan'dan takip ediyor. Transfer döneminin bitimine artık saatler kala Atletico'yla bağlarını koparmayı hedefleyen Kalinic'in, bu işlemin resmen gerçekleşmesinin ardından özel uçakla Hırvatistan'dan İstanbul'a getirileceği belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için