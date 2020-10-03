Kalinic biterse özel uçakla gelecek

Forvet transferinde; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis ve Oumar Niasse gibi isimlerle temas kuran ancak istediği sonucu alamayan Kara Kartal, son olarak Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'in üzerine yoğunlaştı. 32 yaşındaki golcüyle maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun kulübüyle kalan 1 yıllık kontratını feshetmesini bekliyor.



Menaceri aracılığıyla bu konudaki temaslarını sürdüren tecrübeli futbolcu, gelişmeleri ülkesi Hırvatistan'dan takip ediyor. Transfer döneminin bitimine artık saatler kala Atletico'yla bağlarını koparmayı hedefleyen Kalinic'in, bu işlemin resmen gerçekleşmesinin ardından özel uçakla Hırvatistan'dan İstanbul'a getirileceği belirtildi.



