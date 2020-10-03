Kalinic Beşiktaş'la değil Torino ile imzalıyor

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Kalinic'in Serie A ekiplerinden Torino ile anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; asroma.com/
Kalinic Beşiktaş'la değil Torino ile imzalıyor
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03 Ekim 2020 23:51
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Kalinic'in Torino ile anlaştığı belirtiliyor.

İtalya'dan gelen haberlere göre Torino'nun Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı ve Nikola Kalinic ile imzaların 24 saat içinde atılacağı belirdildi. Torino'nun Bournemouth'tan Joshua King hamlesini gerçekleştirememesinden sonra yöneldiği Kalinic transferinde başarıya ulaştığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Kalinic'in 4 Ekim'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



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