Kalinic: '3 finalde 1 şampiyonluk kötü bir istatistik''

"HER ŞEYİN DAHA DA İYİYE GİDECEĞİNDEN EMİNİM"

"FENERBAHÇE BİZE OLAĞANÜSTÜ BİR PROFESYONELLİK SUNUYOR"

Nikola Kalinic, 3 Euroleague finalinden sadece 1 şampiyonluk çıkarmalarının kötü bir istatistik olduğunu söyledi.Dört yıldan beri Fenerbahçe'de forma giyen Kalınıc, RedBull.com'a yaptığı açıklamalardadedi.Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı lacivertli forma altında 5 kupa kazanan Nikola Kalinic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir sezon uzak kaldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne bu sene yeni forma numarasıyla daha fazla şampiyonluk kazanmak için döndü.26 yaşındaki Sırp forvet, Euroleague'de oynadıkları 3 finalden sadece 1 şampiyonluk çıkarmalarının kötü bir istatistik olduğunu düşünüyor. "BSL şampiyonlukları elbette çok değerli ama Avrupa'da oynadığımız üç finalden yalnızca bir şampiyonluk çıkarmamız, benim için kabul edilemez bir şey. Benim başarı kriterlerime göre, bu oranın en az %50 olması gerekir. Tabii ki bunu değiştirmek için bu sezon bir şansımız olacak" açıklamasını yapan Kalinic, geçen sene uzak kaldığı parkelerde yeni yeni kendini bulmaya başladığını söyledi.Tecrübeli basketbolcu "Bu sezon işimi sağlama almalı ve ilk günden itibaren ritmimi geri kazanmak için çaba göstermeliyim. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Yazı çok iyi geçirdim, biraz dinlenmeye ve basketbolu zihnimden çıkarmaya ihtiyacım vardı. Bunu yaptım ve sonrasında sahaya fiziksel olarak yüzde yüzümle geri dönüp iyi bir antrenman yoğunluğuna geçiş yaptım. Bu sezona dair çok pozitif hislerim var, her şeyin daha da iyiye gideceğinden eminim" ifadesini kullandı.Fenerbahçe'de uzun süredir oturmuş bir kadro olduğunu ve kendilerini aile gibi hissettiklerini de sözlerine ekleyen Nikola Kalinicdiye konuştu.