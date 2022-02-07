Kalinic 15 yıl sonra eski takımına döndü

Hellas Verona kulübü, Juventus'a 2-0 yenildikleri maçın ardından Nikola Kalinic'le karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesh ettiklerini açıkladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Kalinic'e futbol hayatının kalanında başarı dilekleri iletilirken deneyimli ismin ülkesinin köklü ekiplerinden Hajduk Split'le anlaştığı belirtildi.
Hajduk Split tarafından transferi açıklanan Kalinic, böylelikle altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e 15 yıl sonra geri dönmüş oldu.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Kalinic'e futbol hayatının kalanında başarı dilekleri iletilirken deneyimli ismin ülkesinin köklü ekiplerinden Hajduk Split'le anlaştığı belirtildi.
Hajduk Split tarafından transferi açıklanan Kalinic, böylelikle altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e 15 yıl sonra geri dönmüş oldu.