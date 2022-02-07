Kalinic 15 yıl sonra eski takımına döndü

Bir dönem Türk takımlarıyla da adı anılan Nicola Kalinic, altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e 15 yıl sonra geri dönüş yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kalinic 15 yıl sonra eski takımına döndü
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07 Şubat 2022 07:34
Hellas Verona kulübü, Juventus'a 2-0 yenildikleri maçın ardından Nikola Kalinic'le karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesh ettiklerini açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Kalinic'e futbol hayatının kalanında başarı dilekleri iletilirken deneyimli ismin ülkesinin köklü ekiplerinden Hajduk Split'le anlaştığı belirtildi.

Hajduk Split tarafından transferi açıklanan Kalinic, böylelikle altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e 15 yıl sonra geri dönmüş oldu.

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