Kaleye defans oyuncusu geçti, maç 9-0 bitti

TFF 2. Lig'de Çorum Futbol Kulübü, rakip takımın defans oyuncusu Serhat Efe Öz'ün kaleye geçtiği maçta Tarsus İdman Yurdu'nu evinde 9-0 yendi.

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Kaleye defans oyuncusu geçti, maç 9-0 bitti
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10 Nisan 2023 00:59
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeşil sahalarda ender görülen bir skor ortaya çıktı. Çorum Futbol Kulübü, 31'inci haftada Tarsus İdman Yurdu'nu evinde 9-0 yendi.

Tarsus İdman Yurdu'nun her iki kalecisi de sakat olduğu için kaleye 19 yaşındaki defans oyuncusu Serhat Efe Öz geçti. 9 gol yiyen genç oyuncuyu maç sonrası Çorum FK'lı futbolcular teselli etti.

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Denizcar Şahin, Baykal Tuna

ÇORUM FK: Ali Türkan, Serkan (Dk.61 Emre) Emre Öztürk, Salih, Zafer, Erkan Kaş, (Dk.61 Mertcan) Atakan Cangöz, Suat (Dk.68 Hurşit) Gökhan (Dk.74 Timur), Atakan Akkaynak, Sinan, (Eren Dk. 75 Selim)

TARSUS İDMAN YURDU: Serhat Efe, Tugay, Furkan (Dk.28 Zafer), Kayra Can, Emre, Mert, Yunus (Dk.57 Sarp) Yusuf (Dk.75 Selim) Kerem (Dk.74 Ege), Mohammed, Yusuf Eren (Dk.74 İsmail)

GOLLER: Dk. 5, 55 ve 59 Sinan, Dk.12 ve 53 Eray, Dk.16 Emre, Dk.22 Gökhan, Dk.37 Suat, Dk. 63 Atakan Cangöz (Çorum FK)

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