Kaleye defans oyuncusu geçti, maç 9-0 bitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeşil sahalarda ender görülen bir skor ortaya çıktı. Çorum Futbol Kulübü, 31'inci haftada Tarsus İdman Yurdu'nu evinde 9-0 yendi.



Tarsus İdman Yurdu'nun her iki kalecisi de sakat olduğu için kaleye 19 yaşındaki defans oyuncusu Serhat Efe Öz geçti. 9 gol yiyen genç oyuncuyu maç sonrası Çorum FK'lı futbolcular teselli etti.



STAT: Yeni Şehir



HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Denizcar Şahin, Baykal Tuna



ÇORUM FK: Ali Türkan, Serkan (Dk.61 Emre) Emre Öztürk, Salih, Zafer, Erkan Kaş, (Dk.61 Mertcan) Atakan Cangöz, Suat (Dk.68 Hurşit) Gökhan (Dk.74 Timur), Atakan Akkaynak, Sinan, (Eren Dk. 75 Selim)



TARSUS İDMAN YURDU: Serhat Efe, Tugay, Furkan (Dk.28 Zafer), Kayra Can, Emre, Mert, Yunus (Dk.57 Sarp) Yusuf (Dk.75 Selim) Kerem (Dk.74 Ege), Mohammed, Yusuf Eren (Dk.74 İsmail)



GOLLER: Dk. 5, 55 ve 59 Sinan, Dk.12 ve 53 Eray, Dk.16 Emre, Dk.22 Gökhan, Dk.37 Suat, Dk. 63 Atakan Cangöz (Çorum FK)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ