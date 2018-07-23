Kalede son karar Şenol Güneş'in!

İLGİLİ VİDEO

bonuslar ve yetiştirme bedeliyle birlikte 7 milyon euro gibi bir rakama Fulham'a verenYönetimi, İspanyol kalecinin yerine alınacak isim konusunda son kararı Teknik Direktörbıraktı.İspanyol file bekçisinin gelişinde de bu yöntemi izleyen siyah-beyazlı yöneticilerin, "Hocamız, Türkiye'nin en önemli kalecilerinden biriydi. Yine bu konuda tek yetkiyi Şenol Güneş'e bırakmak en doğrusu" dedikleri ortaya çıktı.Deneyimli teknik adamın ise kalecinin skandinav ülkelerinden bakılmasını söylediği öğrenildi.Uzun boylu, hava ve yan toplarda etkili olan bir kaleci alınmasını isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş ile yönetim, önümüzdeki günlerde yapacağı kaleci zirvesinin ardından düğmeye basacak.