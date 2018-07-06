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Kalede iki aday ön planda

Fenerbahçe, kaleci transferi için artık son dönemeçte... Sarı- Lacivertliler, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ve Liverpool'un Belçikalı eldiveni Mignolet'ten birini bitirmeye yakın.

Kaynak: Takvim
Kalede iki aday ön planda
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06 Temmuz 2018 05:27
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor.

Daha önce Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, tecrübeli kalecinin menajerinden olumlu cevap almıştı.

Dünya Kupası'nda forma giyen Kolombiyalı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Ospina'nın menajeriyle yapacağı görüşmede transfer şartlarını sunacağı öğrenildi.

Sarı Kanarya'nın listesindeki bir diğer isim ise Simon Mignolet oldu. İngiliz ekibi Liverpool ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Comolli'nin Ada temsilcisiyle olan iyi ilişkilerini kullanmak istiyor.

Kalede güven veriyor
Ospına, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergiledi... 29 yaşındaki kaleci, oynadığı maçlarda takımına güven veriyor.

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