Kalede iki aday ön planda

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor.Daha önce Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, tecrübeli kalecinin menajerinden olumlu cevap almıştı.Dünya Kupası'nda forma giyen Kolombiyalı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Ospina'nın menajeriyle yapacağı görüşmede transfer şartlarını sunacağı öğrenildi.Sarı Kanarya'nın listesindeki bir diğer isim ise Simon Mignolet oldu. İngiliz ekibi Liverpool ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Comolli'nin Ada temsilcisiyle olan iyi ilişkilerini kullanmak istiyor.Ospına, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergiledi... 29 yaşındaki kaleci, oynadığı maçlarda takımına güven veriyor.