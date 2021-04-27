Kalecik Belediyespor ve Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde

Kalecik Belediyespor ve Bolu Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kalecik Belediyespor ve Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde
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27 Nisan 2021 19:11
Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ikinci maçlarını da kayıpsız geçen Bolu Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, son karşılaşmalar öncesinde gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen ve dün başlayan organizasyonun ikinci gününde Bolu Belediyespor, Adam Voleybol'u, Sigorta Shop Kalecik Belediyespor da Edremit Belediyesi Altınoluk'u aynı skorla 3-0 yendi.

Dün de rakiplerini mağlup eden Bolu Belediyespor ile Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, son maçlar öncesinde final etabını ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi. İki ekip, gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

Final etabı çarşamba günü saat 16.00'da Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Bolu Belediyespor ve saat 19.00'daki Edremit Belediyesi Altınoluk-Adam Voleybol maçlarıyla tamamlanacak.

Organizasyonda ikinci günün ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M AS VS P
1. Sigorta Shop Kalecik Belediyespor 2 2 0 6 0 6
2. Bolu Belediyespor 2 2 0 6 1 6
3. Edremit Belediyesi Altınoluk 2 0 2 1 6 0
4. Adam Voleybol 2 0 2 0 6 0


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