Spor yazarı Bilal Meşe, milli aradan sonra Fenerbahçe ile derbi maç oynayacak Beşiktaş'ı analiz etti. Bilal Meşe'nin yazısının tamamını Milliyet Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Meşe'nin yazısından dikkati çeken bölüm...



YETİŞ MERT GÜNOK, YETİŞ



Valerien Ismael bir an önce Kartal'daki bu negatif görüntüye çareler bulmak zorundadır. Kötü giden oyunda oyuncu hamlelerinde sürekli rötar yapan bir Ismael var! Sıkışan oyunu ancak teknik kapasitesi yüksek oyuncularla açabilirsiniz... Örneğin Nkoudou, bu sorunun ilacı odur. Artı Ghezzal, her ikisi de sıkışan oyunda takıma nefes aldıracak kramponlardır bence.



Bu oyun atanla - tutandır! Bakın Galatasaray'a, rakiplerine çok pozisyon veriyor, ama kalede bir kurtarıcı var. Gerek Ersin Destanoğlu gerek Emre Bilgin genç arkadaşlar, hatalar yapmalarından doğal ne olabilir? Ne var ki, uzaktan atılan her şut gole dönüşüyorsa, o direkler arasında sıkıntı var demektir. Rakamsal bir veri var, Beşiktaş kalesine atılan 15 şutun 10'u gole dönüşmüş! Demem o ki, Kartal'da atan var, maalesef tutan yok!



Yetiş Mert Günok, yetiş! Hem takım, hem de taraftar seni bekliyor. Mert derbide yok, ancak Giresun deplasmanında oynaması bekleniyor. Bakın Kartal sevdalıları, bu renklere gönül verenler, daha ligin 7. haftası öyle kalkıp enseyi karartmanın da anlamı yok... Kaldı ki Beşiktaş'ın kadrosu zirve yarışını kaldıracak kalitededir, Kartal da bu kulvarın en büyük ortağıdır.



ISMAEL İÇİN BÜYÜK ŞANS



Bence bu milli ara Kartal'a ilaç gibi geldi, Valerien Ismael için de büyük şanstır. Bu sürede dileriz Ismael takımın aksayan yönlerine çekidüzen verir, Fenerbahçe derbisine de sorunlardan arınmış Kartal'ı sahaya çıkarır.



Elbette derbilerin havası farklıdır, her türlü sonuca açıktır, biliyoruz. Skorla ilgili öngörüde bulunmak bu tip derbilerde zordur. Ne var ki Kartal, apoletlerinde taşıdığı özelliklerini sahaya yansıtırsa, bileği bükülmez, artı özgüven duygusunu da yeniden kazanır.





