Kaleci Beto, 11 yıl sonra Leixoes'e döndü

Göztepe'den ayrılan Kaleci Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü.

Haber; AA
Kaleci Beto, 11 yıl sonra Leixoes'e döndü
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21 Eylül 2020 21:41
"Beto" lakaplı Portekizli kaleci Antonio Alberto Bastos, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes ile anlaştı.

Portekiz 1. Lig takımlarından Leixoes ile iki yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki Beto, sosyal medya hesabından "21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde, Leixoes'e ve taraftarlarına çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Son üç sezondur Göztepe forması giydikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle 25 Temmuz'da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Beto, 2006-2009 sezonları arasında formasını giydiği Leixoes'e geri döndü.



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