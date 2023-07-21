Kale Seramik halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Kale Seramik halka arz alınır mı?

Kale halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Kale Seramik halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir, düşer? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzun zamandır merakla beklenen Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KALES) halka arzına onay verdi. Şirketin önümüzdeki hafta talep toplaması ve borsaya merhaba demesi bekleniyor. Yatırımcıların ilgi göstermesi beklenen halka arzda geniş bir konsorsiyum oluşması bekleniyor. Peki Kale Seramik halka arzı hangi bankalarda var? KALES halka arzına hangi aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanacak? İşte cevaplar…Tahmini lot dağıtımı tablosu1 milyon katılım olursa 109 lot1.2 milyon katılımda 91 lot1.4 milyon katılımda 78 lot1.6 milyon katılımda 68 lot düşer.Atakey Patates halka arzın borsada ne zaman işlem göreceği açıklanmadı.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan Kale Seramik'in 19-20-21 Temmuz tarihlerinde halka arz olacağı tahmin ediliyor. Kale Seramik'in halka arz talep toplama süresi 3 gün olacak.Kaleseramik hissesi 25 TL'den halka arz olacak.Kaleseramik halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Kale Seramik halka arzına Ak Yatırım Menkul Değerle A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumlar onaylı izahname ile birlikte ilan edilecektir. Onaylı izahname yayınlandığında içerik güncellenecektir.Kaleseramik hissesinin sembolü "KALES" olacak.Kaleseramik halka arzının büyüklüğü 2,7 milyar TL olarak açıklandı.Kaleseramik'in halka arz açıklık oranı 21,25%'dir. Toplamda 109 milyon adet lot dağıtılacaktır.Kaleseramik şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 77,75%'i H.İbrahim Bodur Holding, 18,25%'si Victory International'a aittir.Kale Seramik'te 2 ortak bulunmaktadır.Şirket paylarının;%77.75'i H.İbrahim Bodur Holding%18.25'i Victory International'a aittir.Kale Seramik, Türkiye merkezli bir seramik üreticisidir. Şirket, seramik, fayans, porselen ve seramik kaplamalar gibi birçok ürünün üretimini gerçekleştirmektedir. Kale Seramik, iç ve dış mekanlarda kullanılan seramik ve fayansların yanı sıra banyo, mutfak ve diğer yaşam alanları için çeşitli tasarımlarda seramik ve porselen ürünler sunmaktadır.Kale Seramik, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ve farklı stillerde ve desenlerde seramik ve fayanslar sunmaktadır. Modern, klasik, rustik, minimalist ve daha pek çok tarzda ürünler bulunmaktadır. Renk seçenekleri de geniş bir çeşitlilik gösterir, bu sayede müşteriler kendi tercihlerine ve dekorasyon tarzlarına uygun olanı seçebilirler.Kalite, dayanıklılık ve tasarım açısından Kale Seramik ürünleri genellikle yüksek standartlara sahiptir. Şirket, teknolojik yenilikleri takip ederek ürünlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmekte ve çevreye duyarlı üretim yöntemlerini benimsemektedir.Kale Seramik, dünya genelinde birçok ülkeye ihracat yapmakta ve uluslararası alanda tanınmış bir marka haline gelmiştir. Şirketin ürünleri, konut projeleri, ticari alanlar, oteller, hastaneler, ofisler ve diğer birçok yapının inşaat ve dekorasyonunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.Kısacası, Kale Seramik, geniş ürün yelpazesi, kaliteli üretim ve çeşitli tasarım seçenekleri ile bilinen bir seramik üreticisidir ve dekorasyon ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı seçenek sunmaktadır.