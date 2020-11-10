Kalbimizde yerin baki...

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle bir kez daha anıyoruz.

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Kalbimizde yerin baki...
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10 Kasım 2020 00:17
Demokratik, laik, çağdaş değerleri, birleştirici, bütünleştirici yapısı ve bilimsel doğruların rehberliğini esas alan anlayışı ile kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni, sonsuza dek bölünmez bir bütün olarak yaşatma düşüncesiyle bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olmaya devam edeceğiz.

Türk halkını bağımsız devlet düşüncesinde birleştiren ve bu ülküde kurtuluş mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı ve özlemle bir kez daha anıyoruz.





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