Kalbimizde yerin baki...

Demokratik, laik, çağdaş değerleri, birleştirici, bütünleştirici yapısı ve bilimsel doğruların rehberliğini esas alan anlayışı ile kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni, sonsuza dek bölünmez bir bütün olarak yaşatma düşüncesiyle bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olmaya devam edeceğiz.Türk halkını bağımsız devlet düşüncesinde birleştiren ve bu ülküde kurtuluş mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı ve özlemle bir kez daha anıyoruz.