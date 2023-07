'Kalbimiz sana emanet İsmail Hoca'

HUZURU SADECE KARTAL GETİRDİ

GECE GÜNDÜZ SAMANDIRA'DA

FUTBOLCULARA 12 SAAT MESAİ

Geçmişten bugüne sarı lacivertli kulüpte futbolcu ve teknik direktörlerin imza törenleri çoğunlukla Ülker Stadı 1907 Tribünü'ndeki salonda gerçekleştirilir, basın mensuplarının alınmadığı bu törenlerde çekilen fotoğraflar resmi siteden paylaşılırdı.Brezilyalı efsane Roberto Carlos ve Mehmet Topuz, Ülker Stadı'nda çimlerin üzerinde onbinlerce taraftarın önünde imza atarken, Alex De Souza'nın sözleşme yenileme ve Mesut Özil'in imza töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Samandıra Can Bartu Tesisleri faaliyete geçtiği günden beri futbol takımının tüm başarılarının ve başarısızlıklarının merkezi olarak görülen ve camianın kalbi olarak anlamlandırılan bir mabet.Başkan Ali Koç ve yönetimi onca zamandır uğraşmasına ve çok istemesine rağmen Samandıra'da huzurlu çalışma ortamını sadece İsmail Kartal'ın 2021-22 sezonundaki yarım devrelik teknik direktörlüğü döneminde sağlamıştı.Şimdi yönetim İsmail hocaya "Kalbimiz sana emanet" diyor. Başarının yolu Samandıra'dan geçiyorsa bunu en iyi İsmail Kartal biliyor.Samandıra'daki üst antrenman sahasında yapılacak imza törenine başkan Ali Koç ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro katılacak ve böylece tüm camiaya "İsmail Kartal hocamıza çok güveniyoruz ve her zaman arkasında olacağız" mesajı verilecek.Fenerbahçe'de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, daha önceki dönemlerinde olduğu gibi tüm zamanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçiriyor. Göreve başladığı dakikadan itibaren hiç evine gitmedi.Akşam yemeğinden sonra gece yarılarına kadar ekibiyle birlikte eski maçları izleyen ve transferde önüne sunulan futbolcuların kasetlerini izleyen 61 yaşındaki Kartal'ın bu yoğun mesaisi Rusya kampının başlayacağı 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek ve deneyimli teknik adam idealindeki kadroyu oluşturmaya çalışacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tüm futbolcuların ve personelin günde 12 saatlerini tesislerde geçirmesini istiyor. Sabah erkenden Samandıra'ya gelen futbolcular günün ilk antrenmanını yaptıktan sonra topluca kahvaltı yapıp bir süre sohbet ettikten sonra istirahata çekiliyor. Ardından akşam antrenmanına çıkılıyor, bu çalışmadan sonraki akşam yemeği de topluca yeniyor ve dileyen futbolcu tesisten ayrılabiliyor.