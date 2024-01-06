Kalan da memnun, satmayan da: Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı, yüzleri güldürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kalan da memnun, satmayan da: Abdülkerim Bardakcı
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06 Ocak 2024 13:16
Galatasaray'ın Konyaspor maçında en güvendiği isimlerin başında yine Abdülkerim Bardakcı geliyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu partneri Sanchez de olsa, Nelsson da olsa uyum sorunu yaşamıyor. Aynı performansını korumayı başarıyor. Rus kulüplerinden Cimbom'a teklifler geliyor ancak ne Galatasaray onu satmayı düşünüyor ne de Abdülkerim gitmeyi planlıyor.

Yıldız oyuncu, bu sezon 27 maçta şans buldu. 2 defa ağları havalandırdı.

 
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