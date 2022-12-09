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Kaka: "Brezilya'yı desteklemeyen Brezilyalılar var"

Kaka Leite, Brezilya halkının Dünya Kupası'nda ülkesini desteklemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kaka: 'Brezilya'yı desteklemeyen Brezilyalılar var'
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09 Aralık 2022 08:03
Brezilyalı efsane Kaka Leite, fenomen Ronaldo'nun kıymetini ülke olarak bilmediklerini itiraf etti.

Ülke olarak kendi yeteneklerinin farkında olmayan bir kitle olduğunu belirten Kaka Leite, "Bunu söylemek garip ama Brezilyalılar Dünya Kupası'ndaki Brezilya'yı desteklemiyor. Hatta yurtdışında ve ülkemizde Ronaldo'ya gösterilen sevgi tamamen farklı. Brezilya'da Ronaldo, 'Yolda yürüyen şişman bir adam' kadar sıradan gösteriliyor. Böyle olmaması lazım" sözlerini kullandı.

Şimdilerde Neymar'ın da aynı dertten muzdarip olduğunu belirten Kaka, "Şimdi Neymar'a da benzer şeyler var. Biz Brezilyalılar kendi yeteneklerimizin farkına varamıyoruz" açıklamasını yaptı.

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