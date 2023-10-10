Charlotte Hornets forveti Kai Jones, takas talebinde bulundu.



Hornets'ın 2021'de Teksas Üniversitesi'nden 19. sıradan seçtiği Jones, Twitter'da organizasyondan resmi olarak takas talebinde bulunduğunu duyurdu.



Hornets ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.



Hornets ekibi geçtiğimiz hafta, Instagram'da düzenlediği canlı yayınlarda anlaşılması güç hareketler sergileyen ve Twitter'da takım arkadaşlarına yönelik eleştirilerde bulunmuş olan Jones'un antrenman kampı için takıma katılmayacağını duyurmuştu.



Jones, Charlotte'la çıktığı 67 kariyer maçında 2.7 sayı ve 2 ribaund ortalamaları yakaladı.



