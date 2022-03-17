Kai Havertz: 'Uçak paralarını ben öderim'

Kulüp sahibi Roman Abramovich'e uygulanan mali kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle zor durumda olan Chelsea, 19 Mart Cumartesi günü oynayacağı Middlesbrough maçı öncesi de seyahat sıkıntısı yaşıyor.



Birleşik Krallık hükümetinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Chelsea, Middlesbrough deplasmanına gidebilmek için kulüp kasasından yalnızca 20 bin pound (23.6 bin euro) harcayabilir. Bu durumda kulübün Londra'dan İngiltere'nin kuzeyine gitmek için tek alternatifi otobüs yolculuğu...



Toplamda 10 saati geçen gidiş dönüş süresi nedeniyle sıkıntıda olan Chelsea'de yıldız futbolcu Kai Havertz, "Uçak parasını ben öderim, problem değil. Gerçekten bizim için büyük bir sorun yok. Hepimiz bir şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. Zorlu zamanlardan geçiyoruz ama dünya çok daha zorlu bir dönemden geçiyor. Biz de bir şekilde otobüs veya uçakla bu maça çıkacağız." dedi.



"LÜKSTEN VAZGEÇECEĞİZ"



Chelsea Menajeri Thomas Tuchel ise, "Deplasmanlara gidecek personel miktarı, kimin seyahat etmesi, otellerde kaç odayla işimizi görebileceğimiz gibi konularda ayarlamalar yapıyoruz. Lüksümüzden vazgeçeceğiz ve profesyonel olarak işimize odaklanacağız. Federasyon Kupası maçına da bir şekilde mazeret göstermeden çıkacağız. Üzerimizde formalarımız olduğu sürece rekabet edeceğiz. Bunu taraftarlarımıza borçluyuz." açıklamasını yaptı.





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