Kai Havertz: 'Müller 3. yardımcı antrenör gibi'

Almanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kai havertz, takımın deneyimli oyuncusu Thomas Müller hakkında konuşarak övgüler yağdırdı.



Thomas Müller'in kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Havertz, "Thomas Müller için 3. yardımcı antrenör diyebilirim. Otoritesi ile birçok oyuncuyu etkiliyor. Sahada iletişim açısından bizim için çok önemli bir futbolcu, onunla oynamak futbolu daha eğlenceli yapıyor" sözlerine yer verdi.



Almanya Milli Takımı, EURO 2020'de son 16 turunda salı günü İngiltere ile karşı karşıya gelecek



