Kai Havertz: 'Çocukluk hayalim gerçek oldu!'

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Kai Havertz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ADIM"



Kısa sürede hazır olacağını ve Premier Lig'de oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen genç yıldız, "Premier Lig her zaman dünyanın en iyi oyuncularına sahiptir, ben de şimdi burada olmaktan ve bu oyuncularla oynamaktan çok memnunum. Chelsea çok büyük bir kulüp. Benim için ülke değiştirmek büyük bir adımdı. Uyum sağlamak zaman alacak ama hazır olacağım" dedi.



"HAYALİM GERÇEK OLDU"



Çocukluk hayalinin Premier Lig olduğunu söyleyen Havertz, "Çocukken hep böyle büyük bir ligde oynamayı hayal etmiştim. Rüyam erken gerçekleşti, henüz 21 yaşındayım. Çocukken Premier Lig'i çok izlerdim. Biraz ilginç bir durum ama ailemle birlikte şu anda buradayım ve Chelsea gibi büyük bir kulüp için oynuyorum." ifadelerini kullandı.



"LAMPARD'I ÇOK İZLEDİM"



Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ı öven Alman yıldız, "Lampard'ın çok maçını izledim, onu çok severdim. İngiltere'nin en büyük oyuncularından biriydi. Hocamın bana çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Böyle bir ismin menajerim olduğu için çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.



